В Минске с визитом премьер-министр Латвии Иварс Годманис

И сегодня Беларусь и Латвия подписали сегодня меморандум о сотрудничестве в энергетике. Также планируется, что в ближайшее время наша страна совместно с Литвой и Латвией предложат Европе совместный энергетический проект. В правительстве подчеркнули, что у Беларуси хорошие перспективы в вопросе транзита электроэнергии. У нас развиваются и модернизируются энергетические мощности, будет построена атомная станция. Поэтому есть все предпосылки для транзита и продажи электроэнергии третьим странам. Глава латвийского правительства уточнил, что совместный энергетический проект будет обсуждаться 9 марта в Литве. По его словам существует также проект транзита электроэнергии из Швеции до Балтии, однако до сих пор не определено, будет ли линия электропередачи идти в Литву или в Латвию.



И сегодня же латвийский премьер в рамках своего официального визита в Беларусь посетил Минский автомобильный завод. Он побывал на главном конвейере предприятия, сталелитейном производстве, посмотрел новые модели грузовиков и автобусов. После посещения глава правительства соседнего государства отметил, что Латвия заинтересована в перенимании опыта МАЗа. В частности, его интересует организация работы подобного предприятия в условиях мирового финансо-экономического кризиса. Латвийская сторона намерена обсудить сотрудничество с нашей страной в новых экономических условиях. Также сейчас решается вопрос о приобретении партии автобусов Минского автомобильного завода.

В последние годы взаимодействие Латвии и Беларуси было весьма эффективным. В 2007-м товарооборот достиг рекордной за последние 15 лет отметки, преодолев миллиардный рубеж. В прошлом году речь шла уже о двух миллиардах долларов. Белорусское предприятие активно работает с латвийскими потребителями. В Риге с 1998-го действует дилер МАЗа, который реализует продукцию по прямым контрактам. А в 2004-м здесь открыли и сборочный цех.