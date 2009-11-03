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В Минске с визитом министр иностранных дел Латвии

03 ноября 2009 07:49
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На встрече во внешнеполитическом ведомстве нашей страны речь пойдет о наиболее актуальных вопросах.

Акцент - на торгово-экономическую, инвестиционную и транспортно-транзитную тематику, дальнейшее развитие отношений Беларуси с Евросоюзом, в том числе в рамках «Восточного партнерства», взаимодействие в международных организациях.

Отметим, Латвия важный торгово-экономический партнер Беларуси. В 2008 году объем взаимной торговли составил 2,3 миллиарда долларов и увеличился за год более чем в два раза. Что же касается инвестиций, то Латвия входит в десятку ведущих стран-инвесторов в белорусскую экономику. За последние пять лет поступило около 600 миллионов долларов инвестиций. За полгода в 2009 – почти 20 миллионов.

# Экономика

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