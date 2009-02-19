В Минске с визитом - Генеральный секретарь Совета ЕС Хавьер Солана

Президент Александр Лукашенко подчеркнул, что намерен использовать эту встречу как возможность из первых уст высказать все то, что белорусская сторона готова сделать для налаживания абсолютно тесных, доверительных взаимоотношений с Европой.
У Минска и Брюсселя в последнее время наметились взаимные шаги навстречу друг другу. Особенно яркий жест со стороны Европы – инициатива под названием «Восточное партнерство». Объявленная в декабре минувшего года, она предусматривает существенное углубление сотрудничества Европейского Союза и ряда стран постсоветского пространства, включая Беларусь. Аналитики прогнозируют: заметно потеплеет в отношениях к маю. Именно в этот весенний месяц в Праге соберутся политики стран, участвующих в Восточном партнерстве, чтобы дать старт этой инициативе.
Беларусь и страны ЕС связывают многочисленные взаимные интересы. По объему нашего внешнеторгового оборота Евросоюз прочно удерживает второе место. В 2008 году белорусский экспорт в ЕС увеличился более чем на треть и составил почти 14 с половиной миллиардов долларов. Если инициатива «Восточное партнерство» будет успешно реализована, то подобная положительная динамика будет наблюдаться не только в экономических отношениях, но и в политической плоскости.
В Минске Генсек Совета Европы впервые. И в первый раз он сегодня побывал в Администрации Президента Беларуси. Александр Лукашенко и Хавьер Солана несколько раз вели переговоры по телефону, сегодня наконец-то увиделись.
В ходе встречи с Главой нашего государства Генсек Совета ЕС заявил: между Беларусью и Евросоюзом должны быть нормальные взаимоотношения. Европейский союз рассматривает Беларусь как европейскую страну. И это абсолютно нормальное развитие ситуации, заметил Хавьер Солана, обращаясь к Президенту. Александр Лукашенко подчеркнул, что намерен использовать эту встречу как возможность из первых уст высказать все то, что белорусская сторона готова сделать для налаживания абсолютно тесных, доверительных взаимоотношений с Европой. И высказал всё – предельно откровенно.
В развитии политического диалога Беларуси и Европейского союза не должно быть политической «торговли». Глава государства с сожалением констатировал: сегодня политические отношения Беларуси и Европы нередко строятся по принципу «мы сделали вот это - вы теперь сделайте это». И начинается некий диалог в виде торговли, что, убежден Александр Лукашенко, неизбежно, но, нежелательно.
Хавьер Солана заметил: он настроен на абсолютно открытый и честный разговор. Президент такую настроенность одобрил, так как сам выступает за развитие сотрудничества с Европейским Союзом, однако без каких-либо посредников как внутри страны, так и за ее пределами. Вот так конструктивно – конкретно, Президент и Генеральный секретарь Совета ЕС проговорили около 2 часов. Диалог за закрытыми дверями оказался весьма продуктивным: Хавьер Солана уже в аэропорту с охотой давал интервью. И своим настроением демонстрировал: Евросоюз в его лице осознал значение Беларуси для Европы.