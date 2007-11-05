В Минске с официальным визитом глава китайского правительства

Беларусь и Китай сегодня подписали двусторонние документы на сумму свыше 530 миллионов долларов.

Церемония состоялась после встречи премьера Госсовета КНР с Президентом Беларуси Александром Лукашенко. Беларусь намерена реализовать крупномасштабные экономические проекты с Китаем, отметил глава государства.

Беларусь рассматривает Китай в качестве стратегического партнера. Страны заинтересованы во взаимном укреплении позиций друг друга через политическое взаимодействие, военно-техническое и научно-техническое сотрудничество, а также через эффективные торгово-экономические и кредитно-инвестиционные связи.

Высокого китайского гостя принял и первый вице-премьер Беларуси Владимир Семашко. Китайский гость подчеркнул готовность КНР к обстоятельному обмену мнениями по расширению экспортно-импортных связей в двусторонней торговле.

Еще один важный аспект - инвестиции, а также расширение других сфер сотрудничества. Как отметил первый вице-премьер Владимир Семашко, миллиард долларов годового товарооборота между Беларусью и Китаем - "сегодня это уже мало, нужно увеличивать объем торговли". По его мнению, визит премьера Госсовета КНР в Беларусь - хороший знак.

Владимир Семашко, первый вице-премьер Республики Беларусь: "Мы успешно преодолели такой знаковый рубеж: товарооборот между нашими странами составил более одного миллиарда долларов США. Позвольте обсудить во время вашего краткосрочного визита те вопросы, которые тормозят сотрудничество. Если мы снимем эти вопросы, то наши отношения и цифры станут значительно больше".

Вень Цзябао, премьер госсовета КНР: "Сегодня я готов с вами обстоятельно обмениваться по дальнейшему развитию этого сотрудничества, в частности наращивания двустороннего торгово- экономического сотрудничества".

