В Минске рождаемость превысила смертность

Уровень рождаемости в республике в январе-октябре этого года достиг прогнозных показателей 2011 года. Об этом сегодня на совместном заседании двух палат белорусского парламента заявил заместитель премьер-министра Беларуси Александр Косинец. В Беларуси на первое ноября 2007 года численность населения - 9 млн. 693 тыс. 900 человек. В Беларуси улучшается демографическая ситуация. За 10 месяцев текущего года рождаемость увеличилась на 8,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, при этом смертность уменьшилась почти на 4%. Положительная динамика демографических показателей отмечается во всех районах Беларуси, а в Минске впервые рождаемость превысила смертность.