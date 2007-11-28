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В Минске рождаемость превысила смертность

28 ноября 2007 11:34
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Уровень рождаемости в республике в январе-октябре этого года достиг прогнозных показателей 2011 года. Об этом сегодня на совместном заседании двух палат белорусского парламента заявил заместитель премьер-министра Беларуси Александр Косинец. В Беларуси на первое ноября 2007 года численность населения - 9 млн. 693 тыс. 900 человек. В Беларуси улучшается демографическая ситуация. За 10 месяцев текущего года рождаемость увеличилась на 8,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, при этом смертность уменьшилась почти на 4%. Положительная динамика демографических показателей отмечается во всех районах Беларуси, а в Минске впервые рождаемость превысила смертность.

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