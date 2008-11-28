В Минске прошло заседание Верхней палаты парламента

Совет Республики Национального собрания Беларуси принял к сведению Декрет Главы государства "О гарантии сохранности денежных средств физических лиц, размещенных на счетах и в банковские вклады".

Документ направлен на дополнительную защиту денежных сбережений населения и повышение привлекательности белорусской банковской системы. Всего на очередном заседании сессии 4-го созыва сенаторы рассмотрели около 20 вопросов и сформировали 12 делегаций для представительства в международных организациях.

И сегодня же на заседании Совет Республики Национального собрания Беларуси признал полномочия члена Совета Республики от Минска Анатолия Толкачёва. Он избран членом Постоянной комиссии по образованию, науке, культуре и социальному развитию.

