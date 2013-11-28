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В Минске прошло заседание совета руководителей телерадиоорганизаций СНГ

28 ноября 2013 14:38
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Новости. Телепродукцию стран СНГ оценят на первом международном конкурсе в рамках Содружества. Такие планы озвучили сегодня на заседании совета руководителей телерадиоорганизаций СНГ. Инициатива стала логичным продолжением переговоров об обмене информацией. Участники заседания подчеркивают, что во всех странах постсоветского пространства не снижается интерес к жизни и культуре стран-соседок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Андрей Быстрицкий, председатель совета руководителей государственных и общественных телерадиоорганизаций государств-участников СНГ:
В мире, как правило, аудитория больше сосредоточена на домашних, локальных проблемах. Это касается всех стран. Но отношений, с учетом того, что много поездок, много контактов — есть интерес. Конечно, люди интересуются. Я смотрю, с вниманием следят за событиями в Украине, Молдове, Беларуси, Казахстане.

# Международное сотрудничество # СНГ

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