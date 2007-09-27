В Минске прошло заседание Совета Палаты представителей

37 законопроектов и 1 кадровый вопрос рассмотрят на 7-ой сессии депутаты Палаты представителей. 27 сентября проект повестки обсудили на заседании Совета Палаты представителей. Открытие сессии состоится 2 октября. Планируется, что на нем депутаты изберут нового спикера.

В проект повестки включены законопроекты об амнистии, ипотеке, а так же предусмотрено внесение поправок в Уголовно-процессуальный и Гражданский процессуальный кодексы.

Планируется обсудить поправки в некоторые законы по вопросам противодействия экстремизму и незаконному обороту наркотиков.

