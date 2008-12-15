В Минске прошло заседание Совета безопасности Беларуси

Президент утвердил концепцию строительства и развития Вооруженных Сил до 2020 года и новый План обороны.

На заседании присутствовали не только представители силового блока, но и Правительство. Заседание состоялось в Центре стратегического управления Вооруженными Силами, и основная его часть прошла за закрытыми дверями. Качественное укрепление наших Вооруженных Сил с одной стороны, а с другой – более активное отстаивание наших миролюбивых позиций: Президент озвучил оборонную политику нашего государства в современных условиях.

Президент Беларуси, Александр Лукашенко: "За прошедшие годы существенно изменились и внешние, и внутренние условия, влияющие на оборону Беларуси. Определенную трансформацию претерпели методы и формы современной войны. Среди внешних условий главным явилось изменение военно-политической и стратегической обстановки в Европе и в мире. Международное право уже не может защитить суверенитет и территориальную целостность государства, не обладающего достаточной силой для отражения возможной агрессии. А война, к сожалению, признается некоторыми государствами приемлемым инструментом их внешней политики".

На заседании СовБеза Президент также подчеркнул, что рассматривает участие республики в ОДКБ и создание с Россией единого оборонного пространства в качестве важнейших направлений обеспечения национальной безопасности.

Александр Лукашенко: "Беларусь сохраняет приверженность целям и идеям всеобщего ядерного разоружения, нераспространения оружия массового уничтожения. Наша страна расширяет участие в деятельности международных и региональных организаций в области международной безопасности и контроля над вооружениями. Выступает за строительство новой архитектуры европейской безопасности, учитывающей интересы государства. Решение задач укрепления национальной безопасности нами предусматривается по различным направлениям. Важнейшим среди них является участие в международных системах безопасности. В первую очередь, организации Договора о коллективной безопасности. А также в создании единого оборонного пространства с Российской федерацией. И, безусловно, самостоятельное решение задач обороны страны. Каким будет облик нашей армии через 10-12 лет нужно думать уже сегодня. Процесс перспективного строительства и развития Вооруженных сил должен быть тщательно выверен, просчитан и спланирован".

За прошедшие годы существенно изменилась и внешняя ситуация, и внутренние условия, влияющие на оборону государства. В этой, далеко не простой ситуации, строительство и развитие армии в Беларуси будет тщательно выверено и спланировано. На оборону деньги жалеть не будут, но каждый рубль тщательно просчитают.