В Минске прошло заседание коллегии прокуратуры Беларуси

Ряд грубых нарушений в работе органов финансового расследования и уголовно-исполнительной инспекции выявила Генеральная прокуратура Беларуси.

Установлены факты недостаточного контроля за новым видом уголовного наказания - ограничением свободы без направления осужденного в исправительные учреждения открытого типа. По новому законодательству некоторые статьи Уголовного кодекса позволяют преступнику отбывать наказание по месту жительства. Сейчас таких лиц в Беларуси более 8,5 тысяч. 103 из них совершили преступления повторно.

Также 29 августа были подведены итоги прокурорской проверки состояния законности в работе органов финансовых расследований Комитета госконтроля в Минске и Минской области при принятии решений по заявлениям. Коллегия определа конкретные меры по повышению эффективности прокурорского надзора в вышеназванных сферах.

