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В Минске прошло совместное заседание коллегии Администрации Президента и Президиума Совмина

20 мая 2008 10:49
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На встрече обсудили вопросы государственной защиты детей в неблагополучных семьях. В Беларуси может быть введена административная ответственность за злостное невыполнение родительских обязанностей. В стране уже полтора года реализуется декрет о "Дополнительных мерах по защите детей в неблагополучных семьях", однако пока успехов немного. Нерадивые родители по-прежнему уклоняются от компенсации затрат, которые несет государство, беря на себя опеку над несовершеннолетними. Сумма задолженности – 53 миллиарда рублей. Пятая часть обязанных лиц не платит ни копейки.

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