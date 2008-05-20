В Минске прошло совместное заседание коллегии Администрации Президента и Президиума Совмина

На встрече обсудили вопросы государственной защиты детей в неблагополучных семьях. В Беларуси может быть введена административная ответственность за злостное невыполнение родительских обязанностей. В стране уже полтора года реализуется декрет о "Дополнительных мерах по защите детей в неблагополучных семьях", однако пока успехов немного. Нерадивые родители по-прежнему уклоняются от компенсации затрат, которые несет государство, беря на себя опеку над несовершеннолетними. Сумма задолженности – 53 миллиарда рублей. Пятая часть обязанных лиц не платит ни копейки.