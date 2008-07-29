Прямой эфир

В Минске прошла встреча представителей Центризбиркома с группой наблюдателей от стран СНГ

29 июля 2008 16:56
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Международные миссии по наблюдению за выборами депутатов Палаты представителей Национального собрания Беларуси, могут не ограничивать себя в количественном составе.

Об этом заявила председатель ЦИК Беларуси Лидия Ермошина на встрече с председателем Исполкома – исполнительным секретарем СНГ Сергеем Лебедевым. Первые международные наблюдатели сегодня получили удостоверения.

На встрече также рассмотрены некоторые аспекты работы на выборах и создан план конкретных мероприятий на ближайшее время. Ожидается, что в наблюдении примут участие около трехсот представителей Содружества. Отделения штаба миссии будут открыты во всех областных центрах Беларуси. Они займутся работой с избирательными комиссиями, а также мониторингом СМИ.

Другие новости рубрики

Все новости
29 июля 2008 16:55

В Правительстве подвели итоги социально-экономического развития за первое полугодие

29 июля 2008 10:40

Образованы участки для голосования белорусов на выборах

29 июля 2008 07:52

Белорусские инициативы отразят в итоговом документе 15-ой Министерской конференции Движения неприсоединения