В Минске прошла встреча представителей Центризбиркома с группой наблюдателей от стран СНГ

Международные миссии по наблюдению за выборами депутатов Палаты представителей Национального собрания Беларуси, могут не ограничивать себя в количественном составе.

Об этом заявила председатель ЦИК Беларуси Лидия Ермошина на встрече с председателем Исполкома – исполнительным секретарем СНГ Сергеем Лебедевым. Первые международные наблюдатели сегодня получили удостоверения.

На встрече также рассмотрены некоторые аспекты работы на выборах и создан план конкретных мероприятий на ближайшее время. Ожидается, что в наблюдении примут участие около трехсот представителей Содружества. Отделения штаба миссии будут открыты во всех областных центрах Беларуси. Они займутся работой с избирательными комиссиями, а также мониторингом СМИ.

