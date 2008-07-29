В Минске прошла встреча представителей Центризбиркома с группой наблюдателей от стран СНГ

Об этом заявила председатель ЦИК Беларуси Лидия Ермошина на встрече с председателем Исполкома – исполнительным секретарем СНГ Сергеем Лебедевым. Первые международные наблюдатели сегодня получили удостоверения.
На встрече также рассмотрены некоторые аспекты работы на выборах и создан план конкретных мероприятий на ближайшее время. Ожидается, что в наблюдении примут участие около трехсот представителей Содружества. Отделения штаба миссии будут открыты во всех областных центрах Беларуси. Они займутся работой с избирательными комиссиями, а также мониторингом СМИ.