В Минске прошла встреча глав милицейских ведомств Беларуси, России и Украины

Министры приехали в нашу страну в канун Дня белорусской милиции, его отметят в 15-й раз.

Последний раз тройка силовых ведомств Беларуси, России и Украины собиралась в 2006-м. Нынешний состав несколько изменился, однако тема беседы прежняя: проблемы противодействия терроризму и экстремизму. Министры внутренних дел обсуждают за круглым столом отнюдь не внутренние вопросы. Юрий Луценко, кстати, в прошлом журналист, отметил: в последнее время в Украине значительно увеличилось число безработных, что прибавило забот местным правоохранительным органам.

Особая тема – приграничные районы. Зачастую милиция на местах решает проблемы быстрее со своими соседями, нежели чиновники в погонах на высшем уровне. Что в принципе устраивает министров. Личное знакомство рядовых сотрудников со своими коллегами из России или Украины помогает оперативно принимать решения без бюрократических проволочек.

Основные вопросы трехстороннего сотрудничества обсуждали за закрытыми дверями. Кстати, нынешний приезд министров внутренних дел России и Украины связан и с предстоящим праздником Днем белорусской милиции. Для Владимира Наумова лучшим подарком в этот день стал приезд соседей.

После официальной части – к хоккейным баталиям. На ледовом стадионе в Раубичах сборная МВД Беларуси скрестила клюшки с коллегами из России. Судьей в мужской игре стала Украина.