В Минске пройдут консультации представителей министерств юстиции Беларуси и Польши

Речь пойдет о правовом сотрудничестве двух стран. В частности, будут рассмотрены вопросы защиты прав граждан одного государства на территории другого, содержания граждан Беларуси в следственных изоляторах Польши, экстрадиции белорусов, совершивших преступления и находящихся в Польше, взаимного признания и исполнения судебных решений. Предполагается также обсудить возможность заключения межведомственного соглашения о сотрудничестве между министерствами юстиции двух государств.