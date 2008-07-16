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В Минске пройдут консультации представителей министерств юстиции Беларуси и Польши

16 июля 2008 07:53
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Речь пойдет о правовом сотрудничестве двух стран. В частности, будут рассмотрены вопросы защиты прав граждан одного государства на территории другого, содержания граждан Беларуси в следственных изоляторах Польши, экстрадиции белорусов, совершивших преступления и находящихся в Польше, взаимного признания и исполнения судебных решений. Предполагается также обсудить возможность заключения межведомственного соглашения о сотрудничестве между министерствами юстиции двух государств.

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