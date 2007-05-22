В Минске проходит выставка последних достижений в производстве военной техники

Milex-2007. Более ста оборонных предприятий из Беларуси, России и Украины представят свою продукцию на IV Международной выставке вооружения и военной техники.

Её торжественное открытие пройдет 22 мая в Минске. За эти годы экспозиция приобрела репутацию авторитетного оружейного форума на европейском континенте. Нынешний салон намерены посетить делегации из 43 стран мира. В Минск также приглашены военные атташе США, Германии, Литвы, Польши, России, Украины и Казахстана. В рамках выставки пройдет международная научная конференция по военно-техническим проблемам, проблемам обороны и безопасности, которая объединит более 150 участников. Сегодня на форуме - VIP-день. А с 23 мая и вплоть до окончания работы - 25 мая - экспозиция MILEX-2007 будет открыта для посетителей.

Принять участие в выставке вооружений в белорусскую столицу приехала представительная российская делегация. Это руководители нескольких оборонных предприятий, а также генеральный директор военно-промышленной компании. Возглавляет делегацию - заместитель председателя Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству - Владимир Палещук. Перед открытием выставки российские гости возложили живые цветы к монументу Победы.

Почти 300 ученых и специалистов из Беларуси, России, Украины, Германии, Кыргызстана - на третьей Международной научной конференции по военно-техническим проблемам. Она открывается 23 мая в Минске в рамках выставки вооружения и военной техники MILEX-2007. Для публикации в сборнике тезисов конференции поступило 145 докладов - в том числе от представителей военного и оборонного ведомств Беларуси, МЧС, Министерства образования, Национальной академии наук, а также многих отечественных и зарубежных фирм и предприятий, занимающихся разработкой и освоением перспективных технологий военного и двойного назначения.