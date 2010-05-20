В Минске проходит встреча премьер-министров Беларуси и Казахстана

Беларусь рассчитывает на развитие тесного и результативного сотрудничества с Казахстаном. Это касается, прежде всего, создания совместных производств, конкурентоспособной продукции и освоения новых технологий.

В эти минуты в Минске проходит встреча премьер-министров двух стран. Карим Масимов прибыл в белорусскую столицу накануне и уже познакомился с отечественными IT-разработками в Парке высоких технологий. Вместе с ним приехали и представители деловых кругов.

Совместный экономический форум, который сегодня проходит в столице, стал местом встречи предпринимателей. Ключевые темы — инвестиционное сотрудничество, взаимодействие в промышленности, сельском хозяйстве и в целом развитие связей между странами.

Карим Масимов, премьер-министр Казахстана:

В прошлом году во время визита нашего Президента в Беларусь было заключено много соглашений, и белорусские компании имеют возможность принимать участие в индустриализации Казахстана. В то же самое казахстанские предприниматели заинтересованы в развитии экономики Республики Беларусь.