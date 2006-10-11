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В Минске проходит пленарное заседание пятой сессии Палаты представителей

11 октября 2006 07:44
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В повестке - более десяти вопросов. Планируется обсуждение во втором чтении законопроекта <О противодействии экстремизму>. Данный нормативный акт дает определение понятия <экстремистская деятельность>. Он призван предупреждать и пресекать правонарушения экстремистского характера на ранней стадии их проявления.
До разработки этого документа ответственность за подобные преступления в Беларуси предусматривалась в нескольких правовых актах, отдельного закона не было.  В перечне предложенных к рассмотрению сегодня вопросов значится ряд изменений и дополнений: в Уголовный кодекс, Кодекс об административных правонарушениях по вопросам привлечения заемных средств и в части оказания государственной поддержки, в некоторые законы в области охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов. Все эти поправки будут обсуждаться в первом чтении.

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