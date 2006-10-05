В Минске проходит международная научно-практическая конференция по развитию СНГ

Она предварила юбилейный саммит, который должен состояться 16 октября и обещает внести весомый вклад в укрепление отношений стран Содружества.

Участники обсудили вопросы сохранения СНГ в формате международных организаций и возможности расширения межрегионального сотрудничества. В свою очередь, белорусская сторона предложила свой проект соглашения о межгосударственном обмене правовой информацией.

Конференция проводится в рамках мероприятий, посвященных "Году СНГ". Ее организаторами выступили Национальная академия наук Беларуси, Исполнительный комитет Содружества Независимых Государств и Министерство иностранных дел Беларуси. Конференция продлится два дня. В ней принимают участие видные политические деятели и руководители органов СНГ.