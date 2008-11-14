В Минске проходит 11-й Минский форум "Соседство и безопасность: перспективы Беларуси в Европе"

Участие в нем принимают представители самых влиятельных организаций Старого света.

Для десятков гостей со всей Европы нет ничего актуальнее темы кризисов. Не только финансово-экономического, но ещё и кризиса безопасности. О последнем кстати говорили совсем откровенно. Эксперты, и прежде всего европейские, уверены – роль восточных соседей в усилении европейского спокойствия – сейчас велика как никогда, во всём – от вопросов размещения ПРО до недавнего конфликта на Кавказе. И самый вероятный способ таких прецедентов избежать в будущем – постепенно втягивать Беларусь и всех наших соседей по региону в общеевропейскую политику.

Появление на форуме главы президентской администрации у европейских гостей вызвало резонный интерес. Хотя Владимир Макей ещё раз озвучил то, что повторяли не раз.... и то что раньше слушали, но не слышали. Теперь же все соглашаются: пора бы реанимировать известный лозунг о возведении общеевропейского дома. И для этого как минимум опустить шенгенский железный занавес...

Украина, по словам Линднера, отменила въездные визы для европейцев, а старушка Европа с адекватными мерами совсем не спешит... А значит пока для украинцев как и для белорусов процедура получения шенгена превращается в семь кругов ада. И не только из-за цены. Об этом уже не раз говорил белорусский МИД. И возможно в Европе к нам прислушаются.

Пока нам легче сотрудничать с Европой в лице конкретных партнёров. Например Польша. С 1 ноября национальная виза этой страны обходится белорусу в 20 евро вместо прошлых 35. Такой пример уступок со стороны стран членов ЕС – более чем показателен. При чём для самой же Европы. Которая вроде бы и одна... но часто такая не единая. Во взглядах.

