В Минске продолжается официальный визит Президента Российской Федерации

Владимир Путин прибыл в белорусскую столицу накануне вечером. Самолет российского лидера приземлился в Национальном аэропорту "Минск". Отсюда он направился в горнолыжный комплекс "Силичи", где состоялась неформальная встреча Александра Лукашенко и Владимира Путина в формате "один на один". Главы государств затронули широкий круг актуальных вопросов белорусско-российских отношений.

Сегодня Александр Лукашенко и Владимир Путин проведут переговоры в официальной обстановке. Президенты возложат венок к монументу Победы в Минске и примут участие в заседании Высшего Госсовета Союзного государства Беларуси и России.



В повестке дня ВГС - исполнение бюджета 2007 года и бюджет на 2008 год. Его объем вырос почти на 10% по сравнению с Союзным бюджетом - 2007 и превысил 4 млрд. российских рублей. На рассмотрение ВГС будут также предложены вопросы, касающиеся торгово-экономического сотрудничества, согласованных действий в области внешней политики, развития культуры и ряд других. Особую значимость имеют вопросы выполнения белорусско-российской программы согласованных действий в области внешней политики за прошедшие два год, итоги которой будут подведены на заседании ВГС.



Взаимодействие двух стран в данном направлении будет продолжено МИД Беларуси и России в ходе реализации аналогичной программы, рассчитанной на 2008-2009 годы. Высшему Госсовету будут доложены итоги торгово-экономического сотрудничества стран в 2006 году и первом полугодии текущего. Так, по итогам 2007 года товарооборот между государствами может превысить $23 млрд.

Кроме того, на рассмотрение вынесено предложение о присуждении премий Союзного государства.