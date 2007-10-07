В Минске подвели итоги саммита глав государств СНГ в Душанбе

Беларусь, Россия и Казахстан сделали первый результативный шаг к созданию Таможенного союза. Об этом заявил вице-премьер Беларуси Андрей Кобяков на встрече с журналистами.

Сформирована реальная нормативно-правовая база Таможенного союза. 8 документов уже действуют, вчера главы государств подписали еще 4.

Кроме того, 9 договоров будут подписаны на ближайшем заседании Межгоссовета ЕврАзЭС на уровне глав правительств. Также впервые создан такой наднациональный орган, который продолжит работу по созданию нормативно-правовой базы таможенного союза.

Андрей Кобяков, заместитель премьер-министра Республики Беларусь: "Впервые на постсоветском пространстве 3 стороны (РБ, РФ и Казахстан) подписали договор об учреждении комиссии таможенного союза. Это наднациональный орган, в состав которого входят представители трех сторон и решения которого будут обязательны для исполнения на территории трех государств. Страны-участницы должны строить абсолютно равноправный диалог в рамках ЕврАзЭС. Такова позиция белорусской стороны."



Основа союза "трех" - принцип равноправия и соблюдения интересов всех сторон при создании наднациональных органов в Сообществе.

