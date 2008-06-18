В Минске планируется открыть Представительство Совета делового сотрудничества "Беларусь-ЕС"

Сейчас в рамках этого совета осуществляется несколько проектов, связанных с нашей страной. Это в первую очередь консультирование отечественного бизнеса по вопросам экспорта продукции в Евросоюз. Одно из наиболее значимых направлений работы совета – деятельность рабочей группы по восстановлению торговых преференций для Беларуси. А в октябре в Минске пройдет конференция, на которой рассмотрят все аспекты, связанные с привлечением капитала и инвестиций.



Напомним, деловой совет "Беларусь-ЕС" создан в мае прошлого года. Его основным направлением деятельности является развитие отношений Беларуси с Евросоюзом, прежде всего в торгово-экономической сфере.