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В Минске планируется открыть Представительство Совета делового сотрудничества "Беларусь-ЕС"

18 июня 2008 10:53
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Сейчас в рамках этого совета осуществляется несколько проектов, связанных с нашей страной. Это в первую очередь консультирование отечественного бизнеса по вопросам экспорта продукции в Евросоюз. Одно из наиболее значимых направлений работы совета – деятельность рабочей группы по восстановлению торговых преференций для Беларуси. А в октябре в Минске пройдет конференция, на которой рассмотрят все аспекты, связанные с привлечением капитала и инвестиций.

Напомним, деловой совет "Беларусь-ЕС" создан в мае прошлого года. Его основным направлением деятельности является развитие отношений Беларуси с Евросоюзом, прежде всего в торгово-экономической сфере.

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