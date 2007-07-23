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В Минске открываются межмидовские консультации Беларуси и Сербии

23 июля 2007 08:08
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Белорусские и сербские эксперты обсудят сотрудничество во всех сферах.Участники обменяются информацией о внутриполитической и социально-экономической ситуации в Беларуси и Сербии.
Отметим, что между двумя странами заключено 15 межгосударственных и межправительственных договоров, в частности, в области транспорта, образования, науки и технологий, культуры, туризма и спорта.
Ведется работа по подготовке к подписанию соглашений в области трудовой миграции и о свободной торговле. За пять месяцев текущего года товарооборот между двумя странами приблизился к 17 миллионам долларам. Это более 126% к аналогичному периоду 2006 года. В Беларуси зарегистрировано пять предприятий с участием сербского капитала.

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