В Минске открываются межмидовские консультации Беларуси и Сербии

Белорусские и сербские эксперты обсудят сотрудничество во всех сферах.Участники обменяются информацией о внутриполитической и социально-экономической ситуации в Беларуси и Сербии.

Отметим, что между двумя странами заключено 15 межгосударственных и межправительственных договоров, в частности, в области транспорта, образования, науки и технологий, культуры, туризма и спорта.

Ведется работа по подготовке к подписанию соглашений в области трудовой миграции и о свободной торговле. За пять месяцев текущего года товарооборот между двумя странами приблизился к 17 миллионам долларам. Это более 126% к аналогичному периоду 2006 года. В Беларуси зарегистрировано пять предприятий с участием сербского капитала.