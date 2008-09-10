В Минске открылся совет глав антитеррористических центров стран СНГ

Он проходил в августе на территории четырех государств – России, Украины, Молдовы и Беларуси. Поисковые группы выявляли и обезвреживали условные банд-формирования.

Завтра наступает вторая часть учений. По сценарию террористы вплотную подступят к границам Беларуси. Представители силовых структур остановят группировку на одном из спецполигонов. Далее боевые действия переместятся в Национальный аэропорт Минск. Там участники спецоперации продемонстрируют захват самолета, который удерживают преступники.

И сегодня руководители делегаций антитеррористических центров СНГ приехали в Минское суворовское училище, чтобы почтить память выпускника Романа Катасонова. В сентябре 2004 года он погиб в Беслане. Спасая захваченных школьников и прикрывая собой сотрудников штурмовой группы, Роман Катасонов был смертельно ранен. За проявленное мужество он посмертно награжден орденом "За заслуги перед отечеством". А сегодня в Суворовском училище открыли мемориальную доску майору.



Руководители силовых спецподразделений подвели итоги первого этапа Международных учений "Бастион-Антитеррор-2008".