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В Минске открылась 11-я сессия Совета Республики Национального собрания Беларуси третьего созыва

02 октября 2008 10:49
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Избрание нового состава пройдет с 3 по 10 октября на заседаниях депутатов местных Советов базового уровня.

В Беларуси зарегистрировано 55 кандидатов в депутаты верхней палаты парламента. Итоги выборов сенаторов должны быть подведены ЦИК не позднее 14 октября.

11-я сессия Совета Республики Национального собрания Беларуси третьего созыва начала сегодня работу в зале заседаний верхней палаты парламента. В первый день будут созданы рабочие органы сессии: секретариат и счетная комиссия. Председатель Совета Республики Геннадий Новицкий выступит перед парламентариями с докладом об итогах международной и межпарламентской деятельности Совета Республики. Генеральный прокурор Беларуси Григорий Василевич проинформирует сенаторов об актуальных вопросах укрепления законности и правопорядка в стране.

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