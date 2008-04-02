В Минске открылась 10-я сессия Совета Республики Национального собрания

В день единения братских народов перед членами Совета выступил Чрезвычайный и полномочный посол России в Беларуси Александр Суриков.С приветственным словом к сенаторам обратился спикер верхней палаты парламента Геннадий Новицкий. Он отметил растущее качество законов. Парламентарии на самых ранних стадиях участвуют в подготовке проектов документов. Приоритетными направлениями работы нынешней сессии станут вопросы развития экономики, обороноспособности страны и укрепления межпарламентских связей.