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В Минске открылась 10-я сессия Совета Республики Национального собрания

02 апреля 2008 16:53
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В день единения братских народов перед членами Совета выступил Чрезвычайный и полномочный посол России в Беларуси Александр Суриков.С приветственным словом к сенаторам обратился спикер верхней палаты парламента Геннадий Новицкий. Он отметил растущее качество законов. Парламентарии на самых ранних стадиях участвуют в подготовке проектов документов. Приоритетными направлениями работы нынешней сессии станут вопросы развития экономики, обороноспособности страны и укрепления межпарламентских связей.

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