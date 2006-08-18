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В Минске осудили действия Израиля против Ливана

18 августа 2006 09:27
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В столичном парке Дружбы народов прошёл митинг в поддержку пострадавших ливанцев. Около двухсот человек взяли в руки флаги и транспаранты. 17 августа в паре собрались граждане Беларуси и ливанцы, которые по разным причинам находятся в Беларуси. У многих из митингующих в ходе боевых действий в Ливане погибли родственники. Среди жертв - и ливанцы, обучающиеся в Беларуси.
 
Минск среди других столиц мира в очередной раз собрал акцию протеста против гибели мирного населения. Кстати, сегодня в нашей стране проживает около двух тысяч ливанских граждан.

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