В Минске осудили действия Израиля против Ливана

В столичном парке Дружбы народов прошёл митинг в поддержку пострадавших ливанцев. Около двухсот человек взяли в руки флаги и транспаранты. 17 августа в паре собрались граждане Беларуси и ливанцы, которые по разным причинам находятся в Беларуси. У многих из митингующих в ходе боевых действий в Ливане погибли родственники. Среди жертв - и ливанцы, обучающиеся в Беларуси.



Минск среди других столиц мира в очередной раз собрал акцию протеста против гибели мирного населения. Кстати, сегодня в нашей стране проживает около двух тысяч ливанских граждан.