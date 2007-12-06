В Минске обсуждают миграционную политику стран СНГ

Проект Концепции миграционной политики стран Содружества обсуждают сегодня эксперты СНГ в столице. Белорусскую сторону на заседании представляют сотрудники Министерства иностранных дел, Минтруда и соцзащиты, МВД, а также Госпогранкомитета и КГБ. Концепция миграционной политики стран-участниц Содружества представляет совокупность согласованных взглядов государств СНГ, отражающих их общее видение, цели и направления сотрудничества в области миграции. Она направлена на принятие совместных мер для регулирования миграционных процессов на постсоветском пространстве в рамках СНГ.