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В Минске обсуждают миграционную политику стран СНГ

06 декабря 2007 08:53
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Проект Концепции миграционной политики стран Содружества обсуждают сегодня эксперты СНГ в столице. Белорусскую сторону на заседании представляют сотрудники Министерства иностранных дел, Минтруда и соцзащиты, МВД, а также Госпогранкомитета и КГБ. Концепция миграционной политики стран-участниц Содружества представляет совокупность согласованных взглядов государств СНГ, отражающих их общее видение, цели и направления сотрудничества в области миграции. Она направлена на принятие совместных мер для регулирования миграционных процессов на постсоветском пространстве в рамках СНГ.

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