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В Минске ночью водитель легковушки не справился с управлением: пострадали 4 человека

08 октября 2017 12:32
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Новости Беларуси. Ночное ДТП в Минске. Пострадали четыре человека, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Водитель легкового автомобиля двигался со стороны Орловской в направлении Радужной.

В Минске ночью водитель легковушки не справился с управлением: пострадали 4 человека-1

Резко стартовав на светофоре, не справился с управлением, в результате протаранил машину, которая ехала по встречной полосе. Пострадавшие были госпитализированы. По факту ДТП проводится проверка.

# Авария в Минске

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