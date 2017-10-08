В Минске ночью водитель легковушки не справился с управлением: пострадали 4 человека

Новости Беларуси. Ночное ДТП в Минске. Пострадали четыре человека, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Водитель легкового автомобиля двигался со стороны Орловской в направлении Радужной.

Резко стартовав на светофоре, не справился с управлением, в результате протаранил машину, которая ехала по встречной полосе. Пострадавшие были госпитализированы. По факту ДТП проводится проверка.