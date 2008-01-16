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В Минске начались межмидовские консультации стран-участниц СНГ

16 января 2008 11:47
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Руководители обсуждают задачи внешнеполитических ведомств стран по выполнению положений Концепции дальнейшего развития СНГ, а также проект Плана многоуровневых межмидовских консультаций в рамках СНГ на 2008 год. В мероприятии принимают участие председатель Исполнительного комитета - исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев, а также представители Антитеррористического центра СНГ и Международного агенства по атомной энергии.

В ходе семинара эксперты стран Содружества выработают единые шаги по укреплению безопасности и противодействию различным террористическим угрозам, а также обсудят предупредительные меры противодействия ядерному, химическому и биологическому терроризму.

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