В Минске начал работу II Собор славянских народов

Положить начало широкому общенародному движению за союз трех стран призван II Собор славянских народов Беларуси, России, Украины, который сегодня начал работу в Минске.В форуме принимают участие около 600 делегатов. В их числе - депутаты Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь, Государственной Думы Российской Федерации, Верховной Рады Украины, деятели науки и культуры, представители бизнеса, политические и общественные деятели. Центральная тема собора - укрепление традиций межнациональной и межконфессиональной дружбы и сотрудничества народов трех стран. Его участники также намерены принять программу действий по восстановлению и развитию экономических, культурных, научных связей между Беларусью, Россией и Украиной. В рамках форума запланировано проведение тематических секций, посвященных различным вопросам сотрудничества. Председатель Высшего Государственного Совета Союзного государства, Президент Беларуси Александр Лукашенко направил приветствие участникам форума. В приветствии, в частности, говорится: "Славянское движение сегодня особенно востребовано, оно имеет мощный потенциал развития, поскольку пользуется широчайшей общественной поддержкой. Убежден, взаимное притяжение наших народов сильнее настойчивых попыток сил, желающих породить недоверие между братьями-славянами. Никому не удастся противопоставить нас друг другу, насаждая в душах людей узконациональный эгоизм. Наша сила в объединении. Только вместе мы сможем противостоять внешним вызовам, сохранить самобытность и притягательный славянский характер. Углубление интеграции наших государств, стремление придать динамизм этому процессу - верный путь к будущему процветанию". Заключительное пленарное заседание собора состоится 11 апреля.