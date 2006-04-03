В Минске и Москве проходят мероприятия ко Дню единения народов Беларуси и России

Празднование юбилея откроется большой пресс-конференцией в российской столице.

На вопросы журналистов о достижениях и перспективах союзного строительства ответят полномочный представитель Президента Республики Беларусь - заместитель премьер-министра Василий Долголев, государственный секретарь Союзного государства Павел Бородин, ответственные сотрудники посольства Беларуси в России, а также представители российских министерств ведомств.

В Минске и Москве пройдут торжественные собрания, посвященные юбилейной дате. Кульминацией праздника станут большие концерты, которые состоятся в Москве в Государственном Центральном концертном зале "Россия" и во Дворце Республики в Минске. На концертах будут присутствовать члены Парламентского собрания Союза Беларуси и России, депутаты национальных парламентов, члены национальных правительств и Совета Министров Союзного государства, ученые, представители общественности двух стран.

В торжественном собрании и концерте Союза в Минске примет участие председатель Парламентского собрания Союза, председатель Госдумы России Борис Грызлов. В торжественном собрании и концерте Союза в Минске примет участие председатель Парламентского собрания Союза, председатель Госдумы России Борис Грызлов.

В Минске во Дворце Республики выступят Смоленский оркестр народных инструментов, Президентский оркестр Республики Беларусь, государственный ансамбль "Песняры", ансамбль "Камерата", вокальная группа "Славяне", ансамбль народной музыки и песни "Бяседа", духовой оркестр "Немига", хор Национального академического Большого театра оперы, а также заслуженный артист Беларуси, певец Николай Скориков и вокалисты Елена Сало и Олег Семенов.

На сцену ГЦКЗ "Россия" выйдут лауреат Государственной премии СССР, народный артист Советского Союза Николай Добронравов, народный артист СССР Иосиф Кобзон, ансамбль "Сябры", народные артистки России Надежда Бабкина и Лариса Долина, группа "Любэ", белорусский государственный академический хореографический ансамбль "Хорошки", российский государственный академический хореографический ансамбль "Березка", государственный академический хор имени А.Свешникова, певица Анжелика Агурбаш, победительница международного детского конкурса песни "Евровидение-2005" Ксения Ситник, лауреаты конкурса "Народный артист" Руслан Алехно и Алексей Гоман.