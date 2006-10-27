В Минск с визитом прибыла делегация Астаны

Стороны обсудят вопросы дальнейшего развития взаимовыгодного сотрудничества. В первой половине дня с казахстанскими гостями встретится председатель Мингорисполкома Михаил Павлов. Делегация во главе с мэром Умирзаком Шукеевым ознакомится с работой промышленного сектора столицы, посетит объекты социально-культурной инфраструктуры города.

В программе визита - посещение Минского автозавода, Комаровского рынка, железнодорожного вокзала, одного из гипермаркетов Минска. Для гостей также будет организована экскурсия по Национальной библиотеке. Напомним, что нынешний визит делегации Астаны в Минск -уже второй. Дни Астаны в белорусской столице впервые прошли весной прошлого года.