В Минск с официальным визитом прибыл Президент Кыргызстана Курманбек Бакиев

Александр Лукашенко лично приветствовал гостя. У здания резиденции были подняты государственные флаги Беларуси и Кыргызстана, а к входу проложена красная ковровая дорожка. По деловому этикету первым прозвучал гимн страны-гостьи. Затем состоялось приветствие официальных лиц двух стран. 27 ноября президенты проведут ряд переговоров в узком и широком составах. Планируется, что в центре внимания глав государств будут вопросы двустороннего взаимодействия, прежде всего, в торгово-экономической сфере. Ожидается, что по итогам встречи на высшем уровне будет подписан ряд документов.