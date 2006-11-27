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В Минск с официальным визитом прибыл Президент Кыргызстана Курманбек Бакиев

27 ноября 2006 09:16
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Александр Лукашенко лично приветствовал гостя. У здания резиденции были подняты государственные флаги Беларуси и Кыргызстана, а к входу проложена красная ковровая дорожка. По деловому этикету первым прозвучал гимн страны-гостьи. Затем состоялось приветствие официальных лиц двух стран. 27 ноября президенты проведут ряд переговоров в узком и широком составах. Планируется, что в центре внимания глав государств будут вопросы двустороннего взаимодействия, прежде всего, в торгово-экономической сфере. Ожидается, что по итогам встречи на высшем уровне будет подписан ряд документов.

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