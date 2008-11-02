В Минск с официальным визитом прибыл ливийский лидер Муаммар Каддафи

Почетного гостя встретил лично Президент Беларуси Александр Лукашенко.

В национальном аэропорту Минск в честь приезда Каддафи были подняты государственные флаги Беларуси и Ливии. После исполнения гимнов двух стран Муамар Каддафи принял рапорт командира сводной роты почетного караула. Торжественным маршем перед лидерами прошла сводная рота почетного караула. В Беларуси руководитель Великой Ливийской революции будет находиться три дня. Запланирован ряд встреч, в том числе и двусторонние переговоры на высшем уровне. И первая двусторонняя встреча состоялась сегодня в аэропорту.

В связи с официальным визитом в Беларусь Муамара Каддафи в ближайшие дни возможно ограничение движения всех видов транспорта по МКАД, проспектам Независимости, Победителей, Машерова, улицам Купалы, Ленина, Сторожевской, Энгельса, Маркса, Бобруйской и Захарова, а также переулку Войсковому. Госавтоинспекция рекомендует водителям исключить из своего маршрута эти участки.