В Минск приехали зарубежные правоведы

В Международной конференции "Эффективная нормотворческая деятельность", которая начала свою работу сегодня участвуют более 100 специалистов. В Минск приехали правоведы из Германии, Англии, Украины, России и Казахстана. У Беларуси в этой области можно многому поучиться - таково общее мнение участников форума. В Беларуси действует закон о нормотворческо-правовой деятельности. Это уникальный документ для постсоветского пространства. Утверждены правила подготовки правовых актов и определена концепция развития национального законодательства. В то же время ни в одной стране мира нет законодательства без недостатков. В Беларуси в последние годы принимается значительное количество правовых актов. И не всегда граждане и субъекты хозяйствования успевают отслеживать изменения. В перспективе законопроекты будут проходить процедуру экспертизы.