В Минск прибыло много российских журналистов

Цель посещения - своими глазами увидеть, как обстоят дела в белорусском сельской хозяйстве, и в частности, в мясо-молочной отрасли.

Большинство из журналистов отмечает надуманность «молочных проблем». За время пресс-тура представители СМИ России, в том числе и федеральных изданий, смогли лично убедится в качестве белорусских молочных брендов.

«У Росии и Беларуси вообще разные подходы к сельскому хозяйству. Если у вас государство делает всё, чтобы отечественные продукты были доступны населению, то у нас идут по принципу – путь будет дороже, но своего производства», - рассказал Александр Рувинский, обозреватель «Радио России».

«Мне вообще кажется, что в основе мясо-молочных войн вообще не экономика, а политика. А от этого в первую очередь страдает население», - заявила Екатерина Польгуева, корреспондент газеты «Советская Россия».