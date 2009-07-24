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В Минск прибыло много российских журналистов

24 июля 2009 16:25
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Цель посещения - своими глазами увидеть, как обстоят дела в белорусском сельской хозяйстве, и в частности, в мясо-молочной отрасли.

Большинство из журналистов отмечает надуманность «молочных проблем». За время пресс-тура представители СМИ  России, в том числе и федеральных изданий,  смогли  лично убедится в качестве  белорусских молочных брендов.

«У Росии и Беларуси вообще разные подходы к сельскому хозяйству. Если у вас государство делает всё, чтобы отечественные продукты были доступны населению, то у нас  идут по принципу – путь будет дороже, но своего производства», - рассказал Александр Рувинский, обозреватель «Радио России».

«Мне вообще кажется, что в основе мясо-молочных войн вообще не экономика, а политика.  А от этого  в первую очередь страдает население», - заявила Екатерина Польгуева, корреспондент газеты «Советская Россия».

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