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В Минск прибыли парламентарии из Финляндии и Чехии

20 января 2009 11:49
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Их переговоры с белорусскими коллегами пусть и проходили на разных языках, но, тем не менее, со схожими акцентами.

В частности, говорили о товарообороте как с одним, так и с другим государством, которые заметно выросли. Финляндия, кроме того, ратует за более тесное экономическое взаимодействие, как на региональном, так и на межгосударственном уровне.

А вот на встрече с парламентариями из Чехии разговор зашел не  только о материальных, но и внешнеполитических ценностях. Что, впрочем, было вполне ожидаемо. Чехия сейчас председательствует в Евросоюзе, и по мнению прибывших с визитом политиков, ЕС должен расширять взаимодействие с нашей республикой. Наша же сторона в свою очередь подтвердила, что готова к продолжению открытого политического диалога.

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