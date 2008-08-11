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В Минск прибыли наблюдатели за выборами от ОБСЕ

11 августа 2008 16:56
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Руководитель миссии наблюдателей Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ на парламентских выборах в Беларуси Герт Аренс встретился с членами Центризбиркома республики. Миссия ОБСЕ планирует приехать где-то в составе 350 человек: около 50-ти будут долгосрочными наблюдателями и 300 – краткосрочными, которые приедут накануне выборов. Приблизительно такое же число будет в составе миссии СНГ. Всего наблюдать за выборами в Беларуси, которые пройдут 28 сентября, будут около 700 человек.

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