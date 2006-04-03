В Минск прибыли командующие ВВС и войсками противовоздушной обороны стран СНГ

Они примут участие в работе Координационного комитета по вопросам ПВО при Совете министров обороны стран СНГ, заседание которого пройдет 4 апреля в штаб-квартире Исполкома СНГ. Будут рассмотрены планы на текущий год и подведены итоги за прошлый. Сегодня гости знакомятся с образцами вооружения и военной техники, модернизированными в Республике Беларусь. Одной из тем заседания станет обмен опытом по организации взаимодействия сил и средств противовоздушной обороны в Восточно-Европейском регионе. Особенно тесное взаимодействие налажено между военно-воздушными силами и войсками ПВО России и Беларуси. В частности, в этом году в Беларусь будут поставлены российские зенитно-ракетные комплексы С-300.