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В Минск прибыли командующие ВВС и войсками противовоздушной обороны стран СНГ

03 апреля 2006 06:20
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Они примут участие в работе Координационного комитета по вопросам ПВО при Совете министров обороны стран СНГ, заседание которого пройдет 4 апреля в штаб-квартире Исполкома СНГ. Будут рассмотрены планы на текущий год и подведены итоги за прошлый. Сегодня гости знакомятся с образцами вооружения и военной техники, модернизированными в Республике Беларусь. Одной из тем заседания станет обмен опытом по организации взаимодействия сил и средств противовоздушной обороны в Восточно-Европейском регионе. Особенно тесное взаимодействие налажено между военно-воздушными силами и войсками ПВО России и Беларуси. В частности, в этом году в Беларусь будут поставлены российские зенитно-ракетные комплексы С-300.

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