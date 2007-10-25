В Минск прибыла губернатор Санкт-Петербурга Валентина Матвиенко

Запланирована встреча с Президентом Александром Лукашенко.

С самого утра мэр города не Неве уже посетила городскую ратушу. Председатель Мингорисполкома Михаил Павлов провел краткий экскурс в историю белорусской столицы, пока только заочно познакомил Валентину Матвиенко с минскими достопримечательностями. Валентина Матвиенко особо отметила европейский уровень подсветки зданий белорусской столицы. Следующим пунктом маршрута мэра Санкт-Петербурга стала гостиница "Европа".

Отметим, объем взаимной торговли Беларуси и города на Неве за восемь месяцев увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года почти на треть. Санкт-Петербург во внешней торговле страны занял 4-е место среди регионов России. В настоящее время стороны реализуют соглашение и программу торгово-экономического, научно-технического и гуманитарного сотрудничества.

В Национальной библиотеке также состоится встреча с премьер-министром Беларуси Сергеем Сидорским, а затем пройдет заседание Совета делового сотрудничества Беларуси и Санкт-Петербурга. По итогам намечено подписание документов. Одним из вопросов, которые обсудят сегодня стороны, станут поставки в Санкт-Петербург белорусского цемента. Речь идет о конкретных объемах - 800 тысяч тонн. Кроме того, у Беларуси и Санкт-Петербурга есть хорошие перспективы для сотрудничества в энергетическом секторе.