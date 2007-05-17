В Минск прибыла делегация МВД Латвии

Вопросы укрепления двустороннего сотрудничества в борьбе с организованной преступностью - в центре внимания белорусских и латвийских экспертов.

17 мая в Минск с официальном визитом прибыла делегация МВД Латвии. Между подразделениями криминальной милиции Беларуси и Латвийской полицией налажено тесное взаимодействие. Итогом сегодняшнего диалога стало подписание Соглашения между правительствами двух стран о сотрудничестве в борьбе с организованной преступностью, незаконным оборотом наркотиков, терроризмом и иными видами преступлений.

Тем временем, отечественные пограничники задержали нелегала. При попытке вылететь из Беларуси в Тбилиси по поддельным документам, в национальном аэропорту "Минск" арестован гражданин Грузии. Со слов нарушителя, сфальсифицированное "Свидетельство о возвращении в Грузию" приобретено им в Москве, где он до этого жил и работал. Приехав поездом в Минск, мужчина направился в аэропорт, но был задержан на линии паспортного контроля.