В Минск прибыла делегация министерства юстиции Республики Корея

Корейские правоохранители заинтересовались белорусским опытом в сфере противодействия нелегальной миграции и торговле людьми. Гости намерены посетить академию МВД Беларуси и международный учебный центр, который в скором времени примет первых корейских студентов. Зарубежные правоохранители высоко оценивают подготовку белорусских специалистов. Подобный центр обучения кадров в сфере миграции и противодействия торговле людьми откроют в Корее в 2009 году.