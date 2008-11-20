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В Минск прибыла делегация министерства юстиции Республики Корея

20 ноября 2008 17:53
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Корейские правоохранители заинтересовались белорусским опытом в сфере противодействия нелегальной миграции и торговле людьми. Гости намерены посетить академию МВД Беларуси и международный учебный центр, который в скором времени примет первых корейских студентов. Зарубежные правоохранители высоко оценивают подготовку белорусских специалистов. Подобный центр обучения кадров в сфере миграции и противодействия торговле людьми откроют в Корее в 2009 году.

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