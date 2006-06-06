В Минск прибыла делегация Государственной Думы России

Парламентская делегация Государственной Думы Федерального собрания России во главе с вице-спикером Сергеем Бабуриным прибыла сегодня в столицу. С заместителем председателя Госдумы России встретился Александр Лукашенко.

На встрече Президента Беларуси с заместителем председателя Государственной Думы России были обсуждены вопросы активизации сотрудничества Беларуси и России.

В частности, обсуждены шаги по наполнению содержанием белорусско-российского сотрудничества, международная ситуация вокруг Союза Беларуси и России. "На встрече с главой белорусского государства также проанализированы причины определенных торможений в формировании Союзного государства, способы устранения препятствий, чтобы от деклараций перейти к реальному воплощению идей воссоздания нашего единства", - сказал Сергей Бабурин.

На встрече также обсуждалась газовая проблематика. Он сообщил, что на сегодняшний день официального ответа "Газпрома" на запрос Госдумы относительно законности повышения цены на газ для Беларуси пока не поступило.

Кроме того, Александр Лукашенко и Сергей Бабурин рассмотрели вопросы предстоящей сессии Парламентского собрания Союза Беларуси и России, которая состоится в Полоцке и Новополоцке в июне, и, в частности, роль парламентов двух стран в укреплении Союзного государства.

Также заместитель председателя Госдумы России сегодня встречается с председателем нижней палаты белорусского парламента Владимиром Коноплевым. Они обсудят состояние и перспективы парламентского сотрудничества Беларуси и России, а также вопросы, касающиеся хода подготовки и проведения тридцатой сессии Парламентского собрания, которая пройдет в Полоцке и Новополоцке в июне нынешнего года. Делегация Госдумы России также посетит Минский тракторный завод.