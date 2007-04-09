В Минск прибыл генеральный секретарь ОДКБ

Вопросы повышения эффективности деятельности ОДКБ обсудит на встречах в Минске генеральный секретарь Организации Николай Бордюжа. Он прибыл сегодня в белорусскую столицу с рабочим визитом.Программой пребывания предусмотрены встречи Николая Бордюжи с Госсекретарем Совета Безопасности Беларуси, министрами иностранных дел, обороны, по чрезвычайным ситуациям, председателем Комитета государственной безопасности, а также в белорусском парламенте. Как ожидается, основное внимание будет уделено вопросам подготовки к очередным заседаниям уставных органов ОДКБ, реализации принятой в июне 2006 года Декларации о дальнейшем совершенствовании деятельности организации, внешнеполитическому взаимодействию государств-членов ОДКБ.