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В Минск прибыл генеральный секретарь ОДКБ

09 апреля 2007 09:07
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Вопросы повышения эффективности деятельности ОДКБ обсудит на встречах в Минске генеральный секретарь Организации Николай Бордюжа. Он прибыл сегодня в белорусскую столицу с рабочим визитом.Программой пребывания предусмотрены встречи Николая Бордюжи с Госсекретарем Совета Безопасности Беларуси, министрами иностранных дел, обороны, по чрезвычайным ситуациям, председателем Комитета государственной безопасности, а также в белорусском парламенте. Как ожидается, основное внимание будет уделено вопросам подготовки к очередным заседаниям уставных органов ОДКБ, реализации принятой в июне 2006 года Декларации о дальнейшем совершенствовании деятельности организации, внешнеполитическому взаимодействию государств-членов ОДКБ.

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