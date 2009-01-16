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В Минск прибудет сегодня делегация из Финляндии

16 января 2009 08:49
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Стороны обсудят взаимодействие в политической, торгово-экономической, гуманитарной и других сферах, а также сотрудничество стран с Евросоюзом и ОБСЕ. Беларусь в последние годы активизировала отношения с Финляндией. Товарооборот в 2008 увеличился более чем вдвое. Наряду с калийными удобрениями, продукцией металлургии и нефтехимии наша страна стала поставлять в Финляндию высокотехнологичные изделия электронной и электротехнической промышленности. Значительно расширился экспортный ассортимент товаров легпрома и пищевой продукции.

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