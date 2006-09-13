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В Министерстве обороны Беларуси приняли делегацию КНР

13 сентября 2006 11:41
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Во время встречи министры обороны Леонид Мальцев и Цао Ганчуань подведут промежуточные итоги сотрудничества между военными ведомствами и определят планы на будущее.

В программе пребывания делегации КНР во главе с председателем Центрального военного совета, министром обороны Китая Цао Ганчуанем 13 августа - проведение переговоров между главами военных ведомств обеих стран,  посещение мемориального комплекса "Брестская крепость-Герой", а также Военной академии   Беларуси, где на факультете ВВС и войск ПВО обучаются более 30 военнослужащих из КНР.

С заместителем председателя Центрального военного совета, министром обороны Китая Цао Ганчуанем встретился Александр Лукашенко.
Беларусь и КНР занимают близкие позиции по основным международным проблемам, оказывают взаимную поддержку в ООН и других организациях. Большое значение для активизации белорусско-китайских отношений имели взаимные визиты. Александр Лукашенко с официальными визитами посетил Китай в 1995, 1997, 2001 и 2005 годах.  Между Беларусью и Китаем создана развитая договорно-правовая база сотрудничества. Подписано около 70 договоров и соглашений. КНР - один из основных внешнеторговых партнеров Беларуси. По итогам прошлого года Китай занимает пятое место по объему товарооборота и экспорту нашей республики среди стран вне СНГ  и четвертое - по импорту.

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