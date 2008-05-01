В МИДе Беларуси состоялась рабочая встреча с Временным Поверенным в делах США в Республике Беларусь Джонатаном Муром

Он подтвердил, что лица, объявленные персонами non grata, покинут территорию нашей страны в установленные сроки. Напомним, накануне дипломата проинформировали о сокращении штата сотрудников белорусского посольства в Вашингтоне до 6 человек, включая посла. В связи с отказом американской стороны последовать рекомендации МИД об аналогичном сокращении численности сотрудников посольства США в Минске, Джонатану Муру была вручена нота МИД и передан список американских дипломатов, которые были объявлены персонами non grata и должны покинуть территорию Беларуси.