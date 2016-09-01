В МИД Беларуси поступило 59 заявок от иностранных СМИ на аккредитацию для освещения избирательной кампании

Новости Беларуси. Несколько десятков зарубежных СМИ будут освещать выборы в Палату представителей шестого созыва. В МИД нашей страны уже поступило 59 заявок на аккредитацию на период избирательной кампании. Среди них представители российского информагентства ТАСС, китайской телерадиокомпании CCTV, катарской «Альджазира», а также ряда крупных европейских средств массовой информации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дмитрий Мирончик, начальник управления информации – пресс-секретарь МИД Республики Беларусь:

На постоянной основе в Беларуси аккредитовано более 270 представителей зарубежных СМИ. Мы исходим из того, что они также проявят интерес к парламентским выборам. Заявки на аккредитацию журналистов иностранных СМИ для освещения выборов в Палату представителей Национального собрания Республики Беларусь мы принимаем до 4 сентября. Поэтому не исключаю и даже предполагаю, что до этого времени количество журналистов, подавших документы, может возрасти.