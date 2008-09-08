В Международном суде ООН в Гааге проходят слушания по иску Грузии к России в связи с событиями в Южной Осетии

Грузинская сторона утверждает, что российские войска совершили военное вторжение, чтобы поддержать жителей Абхазии и Южной Осетии. Тбилиси также обвиняет Москву в нарушении положений Международной конвенции по устранению всех форм расовой дискриминации. На слушаниях в Гааге свою позицию представит и Россия. Москва считает грузинскую атаку на Южную Осетию актом геноцида. Суду же предстоит определить: может ли он вообще принимать к рассмотрению поданный Грузией иск и требует ли ситуация принятия временных мер.

