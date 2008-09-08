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В Международном суде ООН в Гааге проходят слушания по иску Грузии к России в связи с событиями в Южной Осетии

08 сентября 2008 14:42
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Грузинская сторона утверждает, что российские войска совершили военное вторжение, чтобы поддержать жителей Абхазии и Южной Осетии. Тбилиси также обвиняет Москву в нарушении положений  Международной конвенции по устранению всех форм расовой дискриминации.   На слушаниях в Гааге свою позицию представит и Россия. Москва считает грузинскую атаку на Южную Осетию актом геноцида. Суду же предстоит определить: может ли он вообще принимать к рассмотрению поданный Грузией иск и требует ли ситуация принятия временных мер.

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